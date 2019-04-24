СК просит арестовать новых фигурантов дела об убийстве лётчика Пешкова в Сирии
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«На данный момент установлена причастность к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих ещё трёх лиц — граждан Сирийской Арабской Республики: Хатыба Марвана Абдулькарима, Манля Амина Мухаммада и Абдаллы Умара Абдульгани», — уточнила она.
При этом Петренко отметила, что в феврале в отношении Абдулькарима судом была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование по делу продолжается.
В ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 над сирийской территорией.
Во время катапультирования пилот Олег Пешков был расстрелян с земли боевиками. Ему присвоили звание Героя России посмертно.