СК просит арестовать новых фигурантов дела об убийстве лётчика Пешкова в Сирии

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство просит заочно арестовать двух новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году пилота СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также покушении на жизнь штурмана Константина Мурахтина.
СК просит арестовать новых фигурантов дела об убийстве лётчика Пешкова в Сирии
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«На данный момент установлена причастность к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих ещё трёх лиц — граждан Сирийской Арабской Республики: Хатыба Марвана Абдулькарима, Манля Амина Мухаммада и Абдаллы Умара Абдульгани», — уточнила она.

При этом Петренко отметила, что в феврале в отношении Абдулькарима судом была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование по делу продолжается.

В ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 над сирийской территорией.

Во время катапультирования пилот Олег Пешков был расстрелян с земли боевиками. Ему присвоили звание Героя России посмертно.

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