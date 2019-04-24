Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей

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Представители Twitter обратились в Таганский суд Москвы с просьбой отменить решение об административном штрафе за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных пользователей соцсети на территории России.
Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей
  • Reuters

«Жалоба от Twitter поступила в суд, но пока не назначена к рассмотрению в апелляционной инстанции», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря суда Юлию Сухинину.

5 апреля сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса.

Twitter был назначен минимально возможный штраф.

12 апреля аналогичное решение было принято в отношении Facebook в связи с тем, что компания не предоставила сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей.

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