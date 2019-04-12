Суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 3 тыс. рублей за то, что компания не предоставила сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей.

«Наложить на компанию Facebook административный штраф в размере 3 тыс. рублей», — приводит РИА Новости слова судьи Антона Козырева.

5 апреля за аналогичные действия мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 3 тыс. рублей.

В январе 2019 года в отношении Facebook и Twitter начаты административные дела за неисполнение требований о локализации персональных данных россиян.

Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев в беседе с Nation News оценил решение Роскомнадзора возбудить административные дела в отношении Twitter и Facebook.