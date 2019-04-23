СК возбудил дело после падения наледи на ребёнка в Башкирии

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Башкирии шестилетний мальчик получил компрессионный перелом позвонка из-за упавшей на него наледи с крыши. Инцидент произошёл в Кумертау.
СК возбудил дело после падения наледи на ребёнка в Башкирии
  • РИА Новости

Как пишет mkset.ru со ссылкой на ведомство, причиной произошедшего стало непринятие управляющей компанией мер по своевременной уборке крыш от наледи.

Возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей».

Ранее kp.ru сообщала, что в Екатеринбурге отчитались о проверке по факту травмирования трёхлетней воспитанницы детского сада в результате падения снега и двух деревянных брусков.

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