Эксперт прокомментировал спуск на воду подлодки — носителя «Посейдонов»

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Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с ФАН прокомментировал спуск на воду первого носителя необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомной подлодки специального назначения проекта 09852 «Белгород».
Эксперт прокомментировал спуск на воду подлодки — носителя «Посейдонов»
  • © Минобороны РФ

«Белгород» доработан уже с учётом использования беспилотных глубоководных аппаратов «Посейдон» и на самом деле сейчас является самой длинной однокорпусной подлодкой в мире. Конечно, это (спуск на воду. — RT) очень знаковое событие для ВМФ России и для самой России, потому что «Посейдоны» изменят облик войны в море. Это наша первая головная лодка, за которой последуют и другие подобные корабли. Для нашего флота, думаю, много их не надо, хватит четырёх: две на Северном флоте и две на Тихоокеанском», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что атомная подлодка «Белгород», которая станет экспериментальным носителем беспилотной системы «Посейдон», будет использоваться в том числе и в Арктике.

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