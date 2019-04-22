Удмуртия планирует вдвое увеличить расходы на покупку льготных лекарств в 2019 году

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Власти Удмуртии собираются вдвое увеличить расходы на покупку льготных лекарств в 2019 году, передаёт интернет-издание «Сусанин».
Удмуртия планирует вдвое увеличить расходы на покупку льготных лекарств в 2019 году
  • РИА Новости

«Предусмотренных на 2019 год в бюджете средств недостаточно для обеспечения онкологических больных, больных диабетом. Я поручаю правительству Удмуртской Республики выделить дополнительно 318 млн рублей на эти цели уже в этом году», — заявил глава региона Александр Бречалов на сессии Госсовета.

Он также заявил о необходимости предусмотреть полный объём финансирования данной статьи в бюджете следующего года.

По информации администрации главы и правительства республики, в бюджете 2019 года на льготное лекарственное обеспечение граждан заложено 310,7 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области около 25,5 тыс. детей были обеспечены льготными лекарствами в течение 2018 года.

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