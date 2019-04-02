В Подмосковье за год обеспечили льготными лекарствами 25 тысяч детей

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В Московской области около 25,5 тыс. детей были обеспечены льготными лекарствами в течение 2018 года. Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева. 
В Подмосковье за год обеспечили льготными лекарствами 25 тысяч детей
  • РИА Новости

Он отметил, что в 2018 году нуждающимся детям выделили более 120 тыс. упаковок препаратов, закупленных за счёт бюджетных средств. 

«В настоящее время на складе хранится запас льготных лекарств на общую сумму 244 млн рублей», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата.

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с m24 прокомментировал эти данные.

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