В Подмосковье за год обеспечили льготными лекарствами 25 тысяч детей
- РИА Новости
Он отметил, что в 2018 году нуждающимся детям выделили более 120 тыс. упаковок препаратов, закупленных за счёт бюджетных средств.
«В настоящее время на складе хранится запас льготных лекарств на общую сумму 244 млн рублей», — заявил министр.
Ранее сообщалось, что японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата.
Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с m24 прокомментировал эти данные.