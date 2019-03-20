Эксперт оценил решение японской компании прекратить поставки трёх препаратов в Россию

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Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с m24 оценил сообщение о том, что японская фармацевтическая компания Takeda с апреля текущего года прекратит поставлять в Россию три препарата.
Эксперт оценил решение японской компании прекратить поставки трёх препаратов в Россию
  • РИА Новости

«Мы не ожидаем, что будет какой-то дефицит. Аналоги на российском рынке существуют и исчисляются десятками, причём как российского, так и иностранного производства», — заявил он.

По его словам, тот или иной препарат может по разным причинам пропасть с прилавков, поэтому нужно всегда искать «разумный вариант».

Как отметил эксперт, если есть сомнения в том, что предлагает сотрудник аптеки, имеет смысл обратиться к лечащему врачу.

Ранее сообщалось, что в список лекарств, поставки которых будут прекращены, вошли антидепрессант «Амитриптилин Никомед», противомикробный препарат «Метронидазол Никомед», а также лекарство «Атенолол Никомед».

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал планы Росздравнадзора изъять из продажи лекарственный препарат «Эриспирус», содержащий вещество фенспирид.

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