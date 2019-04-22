Родительский комитет поддержал закон о праве требовать паспорт в кино

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT одобрение закона, дающего право кассирам и контролёрам в кинотеатрах спрашивать у посетителей паспорт.

«Я считаю, что это достаточно логичная инициатива. Проверка документа, подтверждающего возраст, необходима. Если при покупке алкоголя и сигарет такое требование есть, то оно должно быть и при посещении кинотеатров. Сейчас, например, требуется согласие родителей, если видно, что несовершеннолетний идёт на сеанс, который для него рановат. То есть родители либо устно говорят, что согласны, либо подписывают соответствующую бумагу», — сказала Волынец.

Однако, по её словам, некоторые производители ставят возрастные ограничения выше необходимого для того, чтобы «перестраховаться и не быть оштрафованными».

«Получается, что какие-то действительно классные фильмы, которые можно смотреть детям, попадают под маркировку «16+» и «18+». Проверять документы при проходе на киносеанс важно, потому что иногда дети могут идти в кино без разрешения родителей. Я поддерживаю эту инициативу. Но также нужно при всей тщательности проверки кинофильмов на соответствие возрасту не нагнетать ситуацию, чтобы производители не перестраховывались и таким образом не лишали детей какой-то важной информации», — заключила она.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который даёт, в частности, право кассирам и контролёрам спрашивать у посетителей паспорт, если они сомневаются, что возраст зрителя соответствует категории фильма «18+».