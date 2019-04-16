Госдума приняла во втором чтении проект о праве кассиров в кино требовать паспорт
- РИА Новости
«Ограничения касаются кино- и видеопродукции, зрелищных мероприятий и их анонсов, а также печатной продукции, распространяемой библиотеками», — цитирует ТАСС члена профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Василину Кулиеву.
Как отмечается, законопроект обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция категории «18+».
При возникновении сомнений в возрасте контролёр, кассир или «лицо, контролирующее проход на мероприятие» сможет потребовать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Указывается, что аналогичная система будет действовать в отношении продажи, проката, аренды и выдачи в библиотеках информационной продукции, содержащей запрещённую для распространения среди детей информацию.
В марте 2018 года СМИ, ссылаясь на источники, писали, что у зрителей мероприятий 18+ могут начать требовать документы.