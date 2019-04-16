Госдума приняла во втором чтении проект о праве кассиров в кино требовать паспорт

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, который даёт, в частности, право кассирам и контролёрам в кинотеатрах спрашивать у посетителей паспорт, если они сомневаются, что возраст зрителя соответствует категории фильма «18+».

«Ограничения касаются кино- и видеопродукции, зрелищных мероприятий и их анонсов, а также печатной продукции, распространяемой библиотеками», — цитирует ТАСС члена профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Василину Кулиеву.

Как отмечается, законопроект обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция категории «18+».

При возникновении сомнений в возрасте контролёр, кассир или «лицо, контролирующее проход на мероприятие» сможет потребовать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Указывается, что аналогичная система будет действовать в отношении продажи, проката, аренды и выдачи в библиотеках информационной продукции, содержащей запрещённую для распространения среди детей информацию.

В марте 2018 года СМИ, ссылаясь на источники, писали, что у зрителей мероприятий 18+ могут начать требовать документы.