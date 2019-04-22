В Оренбурге проводят проверку по факту отравления ребёнка
- РИА Новости
Девочка госпитализирована в городскую больницу. У неё диагностировали химический ожог полости рта.
Со слов матери полицейские установили, что ребёнок остался без присмотра и выпил моющее средство. Родители вызвали скорую помощь.
Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Им также предстоит дать оценку действиям родителей.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в санатории в Пензенской области отравились 44 ребёнка.