В Оренбурге проводят проверку по факту отравления ребёнка

В Оренбурге организовали проверку по факту отравления ребёнка, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное УМВД.

Девочка госпитализирована в городскую больницу. У неё диагностировали химический ожог полости рта.

Со слов матери полицейские установили, что ребёнок остался без присмотра и выпил моющее средство. Родители вызвали скорую помощь.

Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Им также предстоит дать оценку действиям родителей.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в санатории в Пензенской области отравились 44 ребёнка.