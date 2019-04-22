В Оренбурге проводят проверку по факту отравления ребёнка

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В Оренбурге организовали проверку по факту отравления ребёнка, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное УМВД.
В Оренбурге проводят проверку по факту отравления ребёнка
  • РИА Новости

Девочка госпитализирована в городскую больницу. У неё диагностировали химический ожог полости рта.

Со слов матери полицейские установили, что ребёнок остался без присмотра и выпил моющее средство. Родители вызвали скорую помощь.

Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Им также предстоит дать оценку действиям родителей.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в санатории в Пензенской области отравились 44 ребёнка.

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