Морская авиация ЧФ провела совместные учения с подлодкой «Ростов-на-Дону»

Морская авиация Черноморского флота провела совместные учения с подлодкой «Ростов-на-Дону», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Самолёты Бе-12 и два противолодочных вертолёта Ка-27М поднялись в небо с аэродромов Крымского полуострова и отработали комплекс мероприятий по поиску подводных лодок условного противника.

Вертолёты при этом использовали опускаемую гидроакустическую станцию. Они передали полученные данные противолодочным кораблям, чтобы те нанесли условный торпедный и бомбовый удар по подлодке.

Подводники, со своей стороны, отработали действия по управлению в обычном и аварийном режимах, при всплытии и погружении.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что танковые подразделения Балтфлота провели учения с боевой стрельбой.