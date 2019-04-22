Морская авиация ЧФ провела совместные учения с подлодкой «Ростов-на-Дону»

Короткая ссылка
Морская авиация Черноморского флота провела совместные учения с подлодкой «Ростов-на-Дону», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Морская авиация ЧФ провела совместные учения с подлодкой «Ростов-на-Дону»
  • © mil.ru

Самолёты Бе-12 и два противолодочных вертолёта Ка-27М поднялись в небо с аэродромов Крымского полуострова и отработали комплекс мероприятий по поиску подводных лодок условного противника.

Вертолёты при этом использовали опускаемую гидроакустическую станцию. Они передали полученные данные противолодочным кораблям, чтобы те нанесли условный торпедный и бомбовый удар по подлодке.

Подводники, со своей стороны, отработали действия по управлению в обычном и аварийном режимах, при всплытии и погружении.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что танковые подразделения Балтфлота провели учения с боевой стрельбой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить