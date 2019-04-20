В результате пожара в Ленобласти сгорело здание на территории музея Рериха
- РИА Новости
«По информации музейного агентства Ленинградской области, ночью произошло возгорание. Здание амбара сгорело за четыре минуты, оно было полностью объято огнём», — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что здание числилось в списках памятников регионального значения.
В результате ЧП никто не пострадал.
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