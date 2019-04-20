В результате пожара в Ленобласти сгорело здание на территории музея Рериха

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Здание амбара на территории музея-усадьбы Рериха в Изваре Ленинградской области сгорело в результате пожара, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы регионального правительства.
В результате пожара в Ленобласти сгорело здание на территории музея Рериха
  • РИА Новости

«По информации музейного агентства Ленинградской области, ночью произошло возгорание. Здание амбара сгорело за четыре минуты, оно было полностью объято огнём», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что здание числилось в списках памятников регионального значения.

В результате ЧП никто не пострадал.

Усадьба Извара возникла на месте древнего новгородского поселения Взвар XII—XV веков. 

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