В результате пожара в Ленобласти сгорело здание на территории музея Рериха

Здание амбара на территории музея-усадьбы Рериха в Изваре Ленинградской области сгорело в результате пожара, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы регионального правительства.

РИА Новости

«По информации музейного агентства Ленинградской области, ночью произошло возгорание. Здание амбара сгорело за четыре минуты, оно было полностью объято огнём», — уточнил собеседник агентства. Отмечается, что здание числилось в списках памятников регионального значения. В результате ЧП никто не пострадал. Усадьба Извара возникла на месте древнего новгородского поселения Взвар XII—XV веков. Ранее президент России Владимир Путин вместе с постоянными членами Совета безопасности страны посетил отреставрированную церковь Вознесения Христова на территории Екатерининского дворца в городе Пушкине недалеко от Санкт-Петербурга.