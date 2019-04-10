Путин и члены Совбеза посетили отреставрированную церковь в Пушкине

Президент России Владимир Путин вместе с постоянными членами Совета безопасности страны посетил отреставрированную церковь Вознесения Христова на территории Екатерининского дворца в городе Пушкине недалеко от Санкт-Петербурга.

Как сообщает РИА Новости, они посетили большой церковный зал, где были выставлены фотографии, рассказывающие об этапах работ и их особенностях.

Отмечается, что в ходе экскурсии гостям рассказали о реставрации церкви.

Придворная церковь Большого Царскосельского дворца была заложена в августе 1746 года. Дважды реставрировалась: после пожаров в 1820 году, когда большая часть икон была утрачена, и в 1863 году.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл в Санкт-Петербурге оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.