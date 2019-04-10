Путин и члены Совбеза посетили отреставрированную церковь в Пушкине
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, они посетили большой церковный зал, где были выставлены фотографии, рассказывающие об этапах работ и их особенностях.
Отмечается, что в ходе экскурсии гостям рассказали о реставрации церкви.
Придворная церковь Большого Царскосельского дворца была заложена в августе 1746 года. Дважды реставрировалась: после пожаров в 1820 году, когда большая часть икон была утрачена, и в 1863 году.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл в Санкт-Петербурге оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.