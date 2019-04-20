Вертолёт МЧС эвакуировал четырёх пострадавших из Нижнекамска в Казань

Вертолёт МЧС эвакуировал четырёх пострадавших в результате пожара в промышленной зоне Нижнекамска в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Казани. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

«Вертолёт Ми-8 МЧС России, оснащённый специальными медицинскими модулями... осуществил санитарную эвакуацию в ожоговый центр РКБ в Казани четырёх пострадавших 19 апреля при пожаре в промзоне Нижнекамска», — указано в сообщении.

В спасательном ведомстве уточнили, что в результате пожара в Нижнекамске 17 человек получили ожоги различной степени тяжести.

Ранее в Минздраве Татарстана сообщили, что состояние 13 пострадавших при пожаре в Нижнекамске является тяжёлым, ещё четыре человека находятся в состоянии средней тяжести.

Также URA.RU передавало, что прокуратура назвала причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.