Вертолёт МЧС эвакуировал четырёх пострадавших из Нижнекамска в Казань
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«Вертолёт Ми-8 МЧС России, оснащённый специальными медицинскими модулями... осуществил санитарную эвакуацию в ожоговый центр РКБ в Казани четырёх пострадавших 19 апреля при пожаре в промзоне Нижнекамска», — указано в сообщении.
В спасательном ведомстве уточнили, что в результате пожара в Нижнекамске 17 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Ранее в Минздраве Татарстана сообщили, что состояние 13 пострадавших при пожаре в Нижнекамске является тяжёлым, ещё четыре человека находятся в состоянии средней тяжести.
Также URA.RU передавало, что прокуратура назвала причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.