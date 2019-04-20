Кудрявцева оценила слова Пугачёвой о программе «Секрет на миллион»
- РИА Новости
«Танки грязи не боятся!» — это ведь ваша фраза, Алла Борисовна? Журналистика и работа на телевидении... труд нелёгкий, не всегда приятный», — цитирует Кудрявцеву портал Super.
По её словам, журналисты, как и сама певица, работают для одной и той же аудитории.
Кудрявцева также отметила, что ей «очень жаль», если программа «Секрет на миллион», подготовленная к юбилею Пугачёвой, обидела артистку.
«Одного мы в ней не делали точно — не оскорбляли и не унижали», — заключила ведущая.
Ранее телеведущий Андрей Норкин рассказал подробности своего внезапного «исчезновения» из студии канала НТВ во время прямого эфира ток-шоу «Место встречи».