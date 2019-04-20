В Крыму и Краснодарском крае провели проверку боевой готовности армейского корпуса ЧФ

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В Крыму и Краснодарском крае провели проверку боевой готовности армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
В Крыму и Краснодарском крае провели проверку боевой готовности армейского корпуса ЧФ
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Военнослужащие были подняты по тревоге. Они подготовили технику и совершили марш в назначенный район сосредоточения, где была проверена организация взаимодействия между группами и постами пунктов управления бригады.

Кроме того, подразделения и штабы совместно отработали задачи по предназначению, планированию и ведению боевых действий.

Также стало известно, что на Балтийском флоте провели артиллерийские стрельбы. Как сообщает телеканал «Звезда», в занятиях участвовали экипажи малых противолодочных кораблей «Уренгой» и «Зеленодольск».

Ранее морские пехотинцы ЧФ отработали погрузку на десантный корабль.

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