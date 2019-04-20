В Крыму и Краснодарском крае провели проверку боевой готовности армейского корпуса ЧФ

В Крыму и Краснодарском крае провели проверку боевой готовности армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

Военнослужащие были подняты по тревоге. Они подготовили технику и совершили марш в назначенный район сосредоточения, где была проверена организация взаимодействия между группами и постами пунктов управления бригады.

Кроме того, подразделения и штабы совместно отработали задачи по предназначению, планированию и ведению боевых действий.

Также стало известно, что на Балтийском флоте провели артиллерийские стрельбы. Как сообщает телеканал «Звезда», в занятиях участвовали экипажи малых противолодочных кораблей «Уренгой» и «Зеленодольск».

Ранее морские пехотинцы ЧФ отработали погрузку на десантный корабль.