Журналист Андрей Норкин рассказал о своём самочувствии

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Журналист Андрей Норкин в беседе с kp.ru рассказал о своём самочувствии.
Журналист Андрей Норкин рассказал о своём самочувствии
  • © Скриншот программы «Место встречи»

По его словам, ухудшение здоровья было связано с эмоциональным срывом и усталостью, которые наложились на хронические заболевания.

«Это, безусловно, был эмоциональный срыв, эмоциональная усталость. К сожалению, накладывается всё это вместе на мои болячки — диабет и гипертонию. В общем, стало мне действительно совсем нехорошо», — заявил он.

Как отметил Норкин, он действительно оказался в Первой городской больнице, а всё остальное, что было «понаписано», — совершенно неправильная трактовка.

3 апреля Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира ток-шоу «Место встречи».

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