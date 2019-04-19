В Госдуме оценили предложение Минтранса разделить водителей на любителей и профессионалов

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Депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН оценил предложение Минтранса разделить водителей на любителей и профессионалов.
В Госдуме оценили предложение Минтранса разделить водителей на любителей и профессионалов
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Как отметил Лысаков, это долгий процесс, в ближайшем будущем никаких изменений ожидать не следует.

«Но то, что необходима специальная подготовка профессиональных водителей, —это очевидно. И переподготовка тоже», — сказал он.

Депутат также заявил, что в данном направлении предстоит очень серьёзная работа. Он добавил, что система требует реформирования.

Ранее Лысаков в беседе с НСН прокомментировал планы ГИБДД переработать задания теоретического экзамена на получение прав.

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