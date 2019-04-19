В Госдуме оценили предложение Минтранса разделить водителей на любителей и профессионалов
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- РИА Новости
Как отметил Лысаков, это долгий процесс, в ближайшем будущем никаких изменений ожидать не следует.
«Но то, что необходима специальная подготовка профессиональных водителей, —это очевидно. И переподготовка тоже», — сказал он.
Депутат также заявил, что в данном направлении предстоит очень серьёзная работа. Он добавил, что система требует реформирования.
Ранее Лысаков в беседе с НСН прокомментировал планы ГИБДД переработать задания теоретического экзамена на получение прав.