Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Министерство транспорта России предложило внести изменения в систему подготовки водителей, выделив категории любителей и профессионалов. Разработанные поправки в закон о безопасности дорожного движения опубликованы на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Ожидается, что инициатива упростит процесс обучения на права. Так, любителям не придётся изучать организационно-управленческие дисциплины, не связанные с безопасностью дорожного движения.

Подготовка профессионалов, рассчитывающих работать по найму на перевозках грузов или пассажиров, будет осуществляться в рамках действующей системы профессионального обучения, говорится в проекте.

Как отмечается в пояснительной записке, новые требования не будут действовать при найме водителей на работу в пожарную охрану, скорую помощь, аварийную службу, вооружённые силы.

Ранее вступили в силу ужесточённые требования к автошколам.