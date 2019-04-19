Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
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- РИА Новости
Ожидается, что инициатива упростит процесс обучения на права. Так, любителям не придётся изучать организационно-управленческие дисциплины, не связанные с безопасностью дорожного движения.
Подготовка профессионалов, рассчитывающих работать по найму на перевозках грузов или пассажиров, будет осуществляться в рамках действующей системы профессионального обучения, говорится в проекте.
Как отмечается в пояснительной записке, новые требования не будут действовать при найме водителей на работу в пожарную охрану, скорую помощь, аварийную службу, вооружённые силы.
Ранее вступили в силу ужесточённые требования к автошколам.