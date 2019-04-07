В России вступают в силу ужесточённые требования к автошколам

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ГИБДД России с воскресенья, 7 апреля, ужесточает контроль за российскими автошколами путём введения обязательного согласования основным программ обучения будущих водителей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.

«7 апреля 2019 года вступают в силу приказы МВД России, утверждающие порядок деятельности подразделений Госавтоинспекции по согласованию основных программ профессионального обучения водителей», — указано в сообщении.

Также сообщается, что приказ предусматривает выдачу заключений о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.

Ранее газета «Известия» сообщала, что председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов поддержал идею об усилении контроля за автошколами.

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