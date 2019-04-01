В Москве поддержали идею об усилении контроля за автошколами

Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов поддержал законодательную инициативу об усилении контроля ГИБДД за деятельностью автошкол, сообщает газета «Известия».

По его словам, необходимость введения подобной меры «в целом назрела давно».

«Она поможет в борьбе за качество подготовки будущих водителей, оградив их от низкокачественных услуг недобросовестных автошкол и сделав условия более справедливыми для всех участников рынка», — считает Ачкасов.

Он добавил, что Госавтоинспекция должна согласовывать программы обучения водителей, а также заниматься выдачей заключений о соответствии учебно-материальной базы автошкол требованиям законодательства.

Ранее стало известно, что автошколы с 7 апреля будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения.