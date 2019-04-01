В Москве поддержали идею об усилении контроля за автошколами
- РИА Новости
По его словам, необходимость введения подобной меры «в целом назрела давно».
«Она поможет в борьбе за качество подготовки будущих водителей, оградив их от низкокачественных услуг недобросовестных автошкол и сделав условия более справедливыми для всех участников рынка», — считает Ачкасов.
Он добавил, что Госавтоинспекция должна согласовывать программы обучения водителей, а также заниматься выдачей заключений о соответствии учебно-материальной базы автошкол требованиям законодательства.
Ранее стало известно, что автошколы с 7 апреля будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения.