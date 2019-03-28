Автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения

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С 7 апреля автошколы и ГИБДД должны будут согласовывать между собой основные программы по обучению будущих водителей.
Автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения
  • РИА Новости

«7 апреля вступают в силу приказы МВД России, утверждающие порядок деятельности подразделений Госавтоинспекции по согласованию основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств», — приводит ТАСС сообщение представителя Госавтоинспекции.

Отмечается, что выдача соответствующих заключений будет осуществляться после проведения подразделением Госавтоинспекции обследования учебно-материальной базы автошкол.

Уточняется, что массовой замены ранее выданных заключений не потребуется, проверки будут проводиться при получении новой лицензии или продления действующей.

Ранее сообщалось, что в России предлагают обучать основам вождения учащихся школ и колледжей.

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