Автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения

С 7 апреля автошколы и ГИБДД должны будут согласовывать между собой основные программы по обучению будущих водителей.

РИА Новости

«7 апреля вступают в силу приказы МВД России, утверждающие порядок деятельности подразделений Госавтоинспекции по согласованию основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств», — приводит ТАСС сообщение представителя Госавтоинспекции. Отмечается, что выдача соответствующих заключений будет осуществляться после проведения подразделением Госавтоинспекции обследования учебно-материальной базы автошкол. Уточняется, что массовой замены ранее выданных заключений не потребуется, проверки будут проводиться при получении новой лицензии или продления действующей. Ранее сообщалось, что в России предлагают обучать основам вождения учащихся школ и колледжей.