Автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения
- РИА Новости
«7 апреля вступают в силу приказы МВД России, утверждающие порядок деятельности подразделений Госавтоинспекции по согласованию основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств», — приводит ТАСС сообщение представителя Госавтоинспекции.
Отмечается, что выдача соответствующих заключений будет осуществляться после проведения подразделением Госавтоинспекции обследования учебно-материальной базы автошкол.
Уточняется, что массовой замены ранее выданных заключений не потребуется, проверки будут проводиться при получении новой лицензии или продления действующей.
Ранее сообщалось, что в России предлагают обучать основам вождения учащихся школ и колледжей.