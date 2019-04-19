Гревшего воду на Вечном огне в Волгограде мужчину отправили на лечение
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
По словам сотрудников правоохранительных органов, мужчина был в городе проездом.
«Как он объяснил полицейским, ему поступил сигнал в мозг, что надо срочно выпить тёплой воды, чтобы не облучиться, вот он и пошёл к Вечному огню с кружкой», — уточнил собеседник агентства.
Гражданина направили в лечебное учреждение на 21 день.
Ранее URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту осквернения Вечного огня.