В ХМАО завели дело по факту осквернения Вечного огня
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- © «Типичный Нефтеюганск»
Инцидент произошёл 7 апреля в Нефтеюганске.
«У нас есть запись с камер, есть силуэт человека, который это сделал, идёт розыск», — рассказали в ведомстве.
В свою очередь, в пресс-службе городской администрации сообщили, что работы по восстановлению покрытия мемориала уже ведутся.
«Сама поверхность звезды зачищается. Но затем её нужно будет покрыть ещё слоем нитрида титана», — уточнили в мэрии.
Там отметили, что к 9 Мая Вечный огонь полностью восстановят.
В октябре «Ридус» сообщал, что в Амурской области суд вынес приговор в отношении женщины, совершившей наезд на мемориал Славы.