В ХМАО завели дело по факту осквернения Вечного огня

В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту осквернения Вечного огня, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Инцидент произошёл 7 апреля в Нефтеюганске.

«У нас есть запись с камер, есть силуэт человека, который это сделал, идёт розыск», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь, в пресс-службе городской администрации сообщили, что работы по восстановлению покрытия мемориала уже ведутся.

«Сама поверхность звезды зачищается. Но затем её нужно будет покрыть ещё слоем нитрида титана», — уточнили в мэрии.

Там отметили, что к 9 Мая Вечный огонь полностью восстановят.

В октябре «Ридус» сообщал, что в Амурской области суд вынес приговор в отношении женщины, совершившей наезд на мемориал Славы.