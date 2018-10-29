В Амурской области врезавшегося в мемориал Славы водителя лишили прав
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Инцидент произошёл в городе Свободном. По информации регионального управления МВД России, водитель не справилась с управлением транспортным средством.
«Просмотрев записи камер видеонаблюдения, установив и опросив свидетелей произошедшего, полицейские установили марку и модель автомобиля, скрывшегося с места ДТП. В ходе проверки владельцев таких машин установлен автомобиль и его владелец — жительница города 1988 года рождения», — говорится на сайте ведомства.
Был составлен административный протокол по статье «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия». Суд лишил женщину права управления автомобилем сроком на один год.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержали подозреваемых в осквернении Вечного огня.