В Челябинской области задержали подозреваемых в осквернении Вечного огня

В Златоусте задержали трёх восьмиклассниц, подозреваемых в осквернении Вечного огня, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», предусматривающей максимальное наказание в виде ареста до трёх месяцев.

В отношении одной из подозреваемых, которой исполнилось 14 лет, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Две другие школьницы поставлены на учёт в полицию.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае проводят проверку в связи с повреждением памятника вандалами.