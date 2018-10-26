В Челябинской области задержали подозреваемых в осквернении Вечного огня

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В Златоусте задержали трёх восьмиклассниц, подозреваемых в осквернении Вечного огня, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.
В Челябинской области задержали подозреваемых в осквернении Вечного огня
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», предусматривающей максимальное наказание в виде ареста до трёх месяцев.

В отношении одной из подозреваемых, которой исполнилось 14 лет, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Две другие школьницы поставлены на учёт в полицию.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае проводят проверку в связи с повреждением памятника вандалами.

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