В Челябинской области задержали подозреваемых в осквернении Вечного огня
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- РИА Новости
Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», предусматривающей максимальное наказание в виде ареста до трёх месяцев.
В отношении одной из подозреваемых, которой исполнилось 14 лет, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Две другие школьницы поставлены на учёт в полицию.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае проводят проверку в связи с повреждением памятника вандалами.