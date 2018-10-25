В Челябинской области проводят проверку по факту осквернения Вечного огня

В Челябинской области полиция проводит проверку по факту осквернения Вечного огня, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в Златоусте. Происходящее записали камеры видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть двух девушек-подростков. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Златоустовскому городскому округу.

«О ЧП сообщили в дежурную часть на следующее утро сотрудники Музея Славы», — заявила представитель полиции Ольга Аристова.

Личность одной из девушек установлена.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае организовали проверку из-за повреждения памятника подросткам, погибшим во время Великой Отечественной войны.