Сотрудник Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Глава управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко арестован по обвинению в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами, сообщили в СК.

«В результате завышения цены государственного контракта с 2008 по 2018 год адвокатской коллегией необоснованно получены денежные средства в размере свыше 1 млрд рублей», — цитирует ТАСС представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.

По её словам, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее следователи предъявили Мнишко обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Также, как сообщало URA.RU, Чебаркульский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 23 июня домашний арест мэру Чебаркуля Сергею Ковригину.

В отношении него расследуются дела о превышении должностных полномочий и хищении средств при покупке детского сада.