Сотрудник Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
- РИА Новости
«В результате завышения цены государственного контракта с 2008 по 2018 год адвокатской коллегией необоснованно получены денежные средства в размере свыше 1 млрд рублей», — цитирует ТАСС представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.
По её словам, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее следователи предъявили Мнишко обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Также, как сообщало URA.RU, Чебаркульский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 23 июня домашний арест мэру Чебаркуля Сергею Ковригину.
В отношении него расследуются дела о превышении должностных полномочий и хищении средств при покупке детского сада.