Главе управления имущественных отношений Росавиации предъявили обвинение

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Следователи предъявили главе управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимиру Мнишко обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Главе управления имущественных отношений Росавиации предъявили обвинение
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Мещанского суда.

«В Мещанский районный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Мнишко меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»)», — сказала представитель суда.

Отмечается, что следствие ведёт Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Ранее URA.RU сообщало, что Чебаркульский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 23 июня домашний арест мэру Чебаркуля Сергею Ковригину. В отношении него расследуются дела по статьям «Превышение должностных полномочий» (о выводе коммунальных сетей в ЧПВ и ЧПК) и «Мошенничество в особо крупном размере» (о хищении средств при покупке детского сада).

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