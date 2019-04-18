В Совфеде поддержали введение запрета на экспорт нефти из России на Украину

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
В Совфеде поддержали введение запрета на экспорт нефти из России на Украину
  • Reuters

«Это абсолютно правильное и взвешенное решение. Я уверен, что оно обсуждалось долгое время. У нас не бывает непродуманных мер. С учётом той ситуации, которая сложилась на Украине, отношения нынешнего руководства страны к России, с учётом тех санкций, которые они постоянно объявляют, эта мера является ответом на всю ту риторику, которую озвучивает Киев по отношению к Москве», — сказал сенатор.

По его словам, данное решение призвано заставить новое руководство Украины задуматься о проводимой политике.

«Я надеюсь, что новый лидер исправит ошибки предыдущего и пойдёт на серьёзный диалог с Россией. Считаю, что политика нашей страны по отношению к Украине абсолютно выверенная и правильная», — заявил Цеков.

Ранее Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.

По его словам, также вводится перечень товаров, которые с 1 июня можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений.

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