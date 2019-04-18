В Госдуме прокомментировали нахождение кораблей НАТО в акватории Балтийского моря

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал появление военно-морской группы НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании в акватории Балтийского моря.
В Госдуме прокомментировали нахождение кораблей НАТО в акватории Балтийского моря
  • © NATO MaritimeCommand

«Я думаю, что это некие военные манёвры, которые могут быть плановыми или же какой-то попыткой продемонстрировать России силу, оказать психологическое давление. Но, на мой взгляд, необходимо смотреть на результаты. А сегодня уже как минимум 2:0 в пользу нашей страны. Во-первых, ситуация в Сирии и, во-вторых, Венесуэла. У США не получилось провести молниеносные перевороты, и теперь они пытаются продемонстрировать России хоть что-то», — заявил депутат.

Шерин отметил, что данная попытка как-то надавить на нашу страну «ни к чему не приведёт и совершенно бесполезна».

Ранее военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря.

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