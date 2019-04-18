В Госдуму внесли поправки о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах

Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента поправки в Трудовой кодекс, которые закрепляют сокращённый рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.

Как пояснил один из авторов инициативы, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, депутаты выступили категорически против отмены сокращённого рабочего дня для женщин, трудящихся в сельской местности.

«По результатам встреч, широкого обсуждения и при однозначной поддержке всех сторон мы вносим этот законопроект», — сказал он.

В конце марта «Известия» сообщали, что представители Минтруда России рассматривают возможность отмены сокращённой 36-часовой рабочей недели для женщин, трудящихся в сельской местности. Уточняется, что норма об укороченной рабочей неделе была зафиксирована ещё в 1990 году. Её отмена, по подсчётам издания, может затронуть более 10 млн женщин.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин в беседе с ФАН прокомментировал данное сообщение.