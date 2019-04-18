В Петербурге вновь эвакуируют школы и суды из-за сообщений о минировании

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В Санкт-Петербурге вновь эвакуируют школы и суды из-за сообщений о минировании, передаёт kp.ru.
В Петербурге вновь эвакуируют школы и суды из-за сообщений о минировании
  • © Сергей Ещенко
  • РИА Новости

«Московский районный суд Санкт-Петербурга не смог приступить к работе из-за письма о минировании здания. Идёт проверка», — заявили в объединённой пресс-службе городских судов.

На улице ожидают проверки сотрудники Невского, Приморского, Красногвардейского, Петроградского и Кировского райсудов.

Кроме того, занятия прерваны в школах №54, 188, 200, 247, 264 и 394.

Эвакуацию также провели в ресторане McDonald’s у станции метро «Удельная».

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании ТРЦ.

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