СМИ сообщили о возможном появлении нового вида налога в России

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Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в интервью «Российской газете» заявил, что в настоящее время в правительстве обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.

«Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог», — сообщил Кириллов.

По его словам, такой налог «может быть дополнительным стимулом для «грязных» промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки».

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что федеральный экологический форум «Чистая страна» пройдёт 19 апреля в Челябинске.

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