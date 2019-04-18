СМИ сообщили о возможном появлении нового вида налога в России

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в интервью «Российской газете» заявил, что в настоящее время в правительстве обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.

«Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог», — сообщил Кириллов. По его словам, такой налог «может быть дополнительным стимулом для «грязных» промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки». Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что федеральный экологический форум «Чистая страна» пройдёт 19 апреля в Челябинске.