Экологический форум «Чистая страна» пройдёт 19 апреля в Челябинске
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Ожидается участие более 500 экспертов, учёных, экологов, общественников и добровольцев из 85 регионов.
Среди главных тем — реформа системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, решение проблемы качества атмосферного воздуха, промышленных выбросов и транспортных выхлопов.
В частности, планируется обсудить законопроект о квотировании выбросов.
Кроме того, общественники и волонтёры поделятся практиками по организации раздельного сбора мусора и других экологических акций.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поддержал адыгейский экологический проект по сохранению самшита колхидского «Сохраним корни».