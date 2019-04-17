Экологический форум «Чистая страна» пройдёт 19 апреля в Челябинске

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Федеральный экологический форум «Чистая страна» пройдёт 19 апреля в Челябинске, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
Экологический форум «Чистая страна» пройдёт 19 апреля в Челябинске
  • ©commons.wikimedia.org

Ожидается участие более 500 экспертов, учёных, экологов, общественников и добровольцев из 85 регионов.

Среди главных тем — реформа системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, решение проблемы качества атмосферного воздуха, промышленных выбросов и транспортных выхлопов.

В частности, планируется обсудить законопроект о квотировании выбросов.

Кроме того, общественники и волонтёры поделятся практиками по организации раздельного сбора мусора и других экологических акций.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поддержал адыгейский экологический проект по сохранению самшита колхидского «Сохраним корни».

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