Проект Адыгеи по сохранению самшита получил поддержку Минприроды

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поддержал адыгейский экологический проект по сохранению самшита колхидского «Сохраним корни», сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

О реализации инициатив по сохранению природного наследия Адыгеи рассказал глава региона Мурат Кумпилов.

Проект «Сохраним корни» стартовал в августе на молодёжном форуме «Фишт-2018».

«Вместе с тем работа по сохранению уникального реликтового растения имеет всероссийское значение и требует федеральной поддержки», — отметил Кумпилов.

Кобылкин, со своей стороны, заявил о необходимости реализации любых масштабных проектов, нацеленных на бережное отношение к окружающей среде и природным ресурсам.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московской области одобрили проект нового заповедника.