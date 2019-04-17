Уволен начальник отдела экономической безопасности УМВД по Екатеринбургу

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Уволен начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Екатеринбургу Эдуард Воронин, сообщает URA.RU.
Уволен начальник отдела экономической безопасности УМВД по Екатеринбургу
  • РИА Новости

Это произошло по представлению прокуратуры Свердловской области, направленному в региональный полицейский главк. Полицейский лишён поста с формулировкой «в связи с утратой доверия».

«В ходе проверки установлено, что он допустил конфликт интересов. О возникновении либо возможности его возникновения в установленном порядке руководство органа полиции Воронин не уведомил», — заявила старший помощник прокурора региона Марина Канатова.

В марте сообщалось, что у торгового комплекса в Челябинске задержали полицейских при получении взятки.

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