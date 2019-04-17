Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарок от мэрии в роддоме

Жительницу города Омска Санию Абдуллину, которая 1 января родила сына, обязали заплатить налог за подаренные представителями мэрии букет цветов и сертификат на товары для детей, информирует портал gorod55.ru.

Отмечается, что женщина получила от властей города уведомление с требованием возместить налог за подарки.

Сумма налога, которую представители мэрии намерены взыскать с Абдуллиной, составила 2343 рубля.

«Пришла бумага об оплате налога, и там пункт «Налог на букет цветов»... Да если бы она сразу про налог сказала, я бы ей вернула их!» — рассказала женщина.

В пресс-службе мэрии Омска, в свою очередь, заявили, что чиновники, вручившие Абдуллиной подарки, предупредили её о том, что необходимо будет уплатить налог.

Она, по словам представителя пресс-службы, возражений не имела, подписав соответствующий документ.

«В случае если гражданином в течение года получены подарки от организаций общей стоимостью, превышающей 4000 рублей, возникает обязанность по уплате налога, о чём Сания Абдуллина была предупреждена», — отметил собеседник портала.

Как уточняет сайт kp.ru, после того как СМИ распространили информацию о произошедшем, представители администрации вручили Абдуллиной необходимую для уплаты налога сумму.

«Они сказали, что сложились коллективом для помощи моей семье... Ещё раз стали объяснять, что это такая процедура. После этого пожелали здоровья и счастья и ушли», — уточнила женщина.

В январе сообщалось, что в России предложили ввести налоговые вычеты за расходы на физкультурные услуги.