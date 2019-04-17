Названы регионы, куда россияне чаще всего уезжают на заработки

Стали известны регионы, куда россияне чаще всего уезжают на заработки.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Лидером рейтинга стала Москва, где трудятся 1,6 млн приезжих (22,9% от общего числа работающих в столице).

На второй строчке — Тюменская область и её автономные округа, куда в 2018 году приехали работать 353 тыс. человек (18,6%).

Третью позицию занимает Санкт-Петербург — 221 тыс. человек (7,3%).

Далее следуют Московская область, Краснодарский край, Якутия, Коми, Магаданская область.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян (47%) не работают по профессии.