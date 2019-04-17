Названы регионы, куда россияне чаще всего уезжают на заработки

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Стали известны регионы, куда россияне чаще всего уезжают на заработки.
Названы регионы, куда россияне чаще всего уезжают на заработки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Лидером рейтинга стала Москва, где трудятся 1,6 млн приезжих (22,9% от общего числа работающих в столице).

На второй строчке — Тюменская область и её автономные округа, куда в 2018 году приехали работать 353 тыс. человек (18,6%).

Третью позицию занимает Санкт-Петербург — 221 тыс. человек (7,3%).

Далее следуют Московская область, Краснодарский край, Якутия, Коми, Магаданская область.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян (47%) не работают по профессии.

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