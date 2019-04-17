В Барнауле вынесли приговор водителю по делу о гибели трёх человек в ДТП

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В Барнауле вынесли приговор водителю Александру Руденко по делу о гибели трёх человек в дорожно-транспортном происшествии, сообщает kp.ru.
В Барнауле вынесли приговор водителю по делу о гибели трёх человек в ДТП
  • РИА Новости

Он получил 8,5 года в колонии-поселении.

Авария произошла в октябре 2018 года. Руденко, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём BMW X6, врезался в Renault Scenic. В результате погибли женщина и две девочки. Двое мужчин были госпитализированы, один из них остался инвалидом.

Как заявила гражданская жена одного из пострадавших, они недовольны приговором и намерены подать апелляцию.

Ранее URA.RU сообщало, что суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО водителя, сбившего троих пешеходов.

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