В Барнауле вынесли приговор водителю по делу о гибели трёх человек в ДТП
- РИА Новости
Он получил 8,5 года в колонии-поселении.
Авария произошла в октябре 2018 года. Руденко, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём BMW X6, врезался в Renault Scenic. В результате погибли женщина и две девочки. Двое мужчин были госпитализированы, один из них остался инвалидом.
Как заявила гражданская жена одного из пострадавших, они недовольны приговором и намерены подать апелляцию.
Ранее URA.RU сообщало, что суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО водителя, сбившего троих пешеходов.