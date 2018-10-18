Для расследования резонансного ДТП в Барнауле создали спецгруппу

Для расследования резонансного дорожно-транспортного происшествия в Барнауле создали специальную следственную группу, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю.

В состав вошли самые опытные и профессиональные специалисты.

Дело находится на личном контроле заместителя начальника управления генерал-майора юстиции Ольги Кузнецовой.

Подозреваемому предъявлено обвинение. Его заключили под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что две девочки и 34-летняя женщина погибли в результате ДТП с участием водителя, который, по предварительным данным, находился в нетрезвом состоянии.

Также URA.RU информировал, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.