В Барнауле три человека стали жертвами ДТП с участием пьяного водителя
ДТП произошло 15 октября около 23:00.
По предварительной информации, водитель автомобиля BMW пересёк перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault Scenic.
В момент столкновения в BMW была одна пассажирка, а в Renault — четыре пассажира.
«Из-за аварии на месте погибла пятилетняя девочка. 34-летняя женщина и её трёхлетняя дочь скончались от полученных травм уже в больнице скорой помощи. Водитель Renault и ещё один его пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель BMW не пострадал.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.