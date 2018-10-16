В Барнауле три человека стали жертвами ДТП с участием пьяного водителя

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В Барнауле две девочки и 34-летняя женщина погибли в результате ДТП с участием водителя, который, по предварительным данным, находился в нетрезвом состоянии. Об этом информирует пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло 15 октября около 23:00. 

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW пересёк перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault Scenic.

В момент столкновения в BMW была одна пассажирка, а в Renault — четыре пассажира. 

«Из-за аварии на месте погибла пятилетняя девочка. 34-летняя женщина и её трёхлетняя дочь скончались от полученных травм уже в больнице скорой помощи. Водитель Renault и ещё один его пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель BMW не пострадал.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.

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