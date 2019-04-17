ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске

Управление ФСБ России по Челябинской области проводит оперативные мероприятия на АО «Специальное конструкторское бюро «Турбина» в Челябинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения более 300 млн рублей, выделенных в рамках гособоронзаказа.

В конце марта сообщалось, что в Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проходят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы. Уголовное дело возбуждено по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета».

В октябре правительство России внесло в Госдуму проект об ужесточении ответственности за нарушения в сфере гособоронзаказа.