ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
Уточняется, что в ходе обысков «изымаются документация, носители информации и иные предметы, имеющие значение для расследования».
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Ранее сообщалось, что ФСБ и СК пришли с обысками в райотдел МВД под Воронежем.