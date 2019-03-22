ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

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В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа.
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Уточняется, что в ходе обысков «изымаются документация, носители информации и иные предметы, имеющие значение для расследования».

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.

Ранее сообщалось, что ФСБ и СК пришли с обысками в райотдел МВД под Воронежем.

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