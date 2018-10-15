В Госдуму внесён проект об усилении контроля в сфере гособоронзаказа
«Цель законопроекта — усиление контроля за реализацией государственных контрактов в сфере государственного оборонного заказа, повышение ответственности государственного заказчика и головного исполнителя», — говорится в пояснительной записке.
Проект предлагает внести изменения в ст. 7.29 КоАП, определяющую административную ответственность за несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок.
Кроме того, предлагается дополнить ст. 7.32 и установить ответственность для должностных лиц за изменение условий контракта по гособоронзаказу.
В январе сообщалось, что правительство создаёт опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу.