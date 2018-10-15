В Госдуму внесён проект об усилении контроля в сфере гособоронзаказа

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушения исполнения государственных контрактов в сфере гособоронзаказа. Текст соответствующего документа опубликован на сайте кабмина.

«Цель законопроекта — усиление контроля за реализацией государственных контрактов в сфере государственного оборонного заказа, повышение ответственности государственного заказчика и головного исполнителя», — говорится в пояснительной записке.

Проект предлагает внести изменения в ст. 7.29 КоАП, определяющую административную ответственность за несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок.

Кроме того, предлагается дополнить ст. 7.32 и установить ответственность для должностных лиц за изменение условий контракта по гособоронзаказу.

В январе сообщалось, что правительство создаёт опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу.

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