Правительство России создаёт опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов

Правительство России создаёт опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин.

Планируется, что банк будет иметь разветвлённую сеть отделений.

Данное решение было принято «в рамках проводимой работы по совершенствованию системы казначейского и банковского сопровождения государственных контрактов».

Опорный банк станет основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчётов с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также их кредитование.

В марте 2017 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допускать нецелевого использования бюджетных средств. По его словам, в сфере госзакупок, выполнения оборонзаказа, управления госимуществом и реализации инфраструктурных проектов необходимо и далее укреплять контроль, повышать финансовую дисциплину.