Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме

Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев, которая идёт по Первому каналу, выгнал из студии приглашённого на передачу историка Александра Сытина во время обсуждения Нотр-Дама.

Видео произошедшего было выложено на YouTube-аккаунте канала.

Отмечается, что причиной инцидента стало то, что во время обсуждения пожара в соборе Парижской Богоматери гости шоу затронули тему трагедии в одесском Доме профсоюзов.

Когда очередь высказаться дошла до Сытина, он заявил, что его собеседникам не стоит сравнивать пострадавшую от огня «важнейшую культурную ценность Европы» с «ликвидацией малоценного человеческого материала» в Одессе.

Данное заявление привело к спорам, которые пресёк ведущий, попросив Сытина покинуть студию, что в итоге эксперт и сделал.

Ранее ФАН сообщало, что в студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.

6 апреля телеведущий Владимир Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.