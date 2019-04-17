Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме
Видео произошедшего было выложено на YouTube-аккаунте канала.
Отмечается, что причиной инцидента стало то, что во время обсуждения пожара в соборе Парижской Богоматери гости шоу затронули тему трагедии в одесском Доме профсоюзов.
Когда очередь высказаться дошла до Сытина, он заявил, что его собеседникам не стоит сравнивать пострадавшую от огня «важнейшую культурную ценность Европы» с «ликвидацией малоценного человеческого материала» в Одессе.
Данное заявление привело к спорам, которые пресёк ведущий, попросив Сытина покинуть студию, что в итоге эксперт и сделал.
Ранее ФАН сообщало, что в студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
6 апреля телеведущий Владимир Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.