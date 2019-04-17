Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме

Короткая ссылка
Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев, которая идёт по Первому каналу, выгнал из студии приглашённого на передачу историка Александра Сытина во время обсуждения Нотр-Дама.

Видео произошедшего было выложено на YouTube-аккаунте канала.

Отмечается, что причиной инцидента стало то, что во время обсуждения пожара в соборе Парижской Богоматери гости шоу затронули тему трагедии в одесском Доме профсоюзов.

Когда очередь высказаться дошла до Сытина, он заявил, что его собеседникам не стоит сравнивать пострадавшую от огня «важнейшую культурную ценность Европы» с «ликвидацией малоценного человеческого материала» в Одессе.

Данное заявление привело к спорам, которые пресёк ведущий, попросив Сытина покинуть студию, что в итоге эксперт и сделал.

Ранее ФАН сообщало, что в студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.

6 апреля телеведущий Владимир Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить