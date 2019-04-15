В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине. Об этом информирует ФАН со ссылкой на сообщение на странице ток-шоу в Facebook.

Отмечается, что в студии обсуждали тему «подъёма фашизма» на Украине. В ходе обсуждения эксперт Михаил Маркелов спросил у писателя Сергея Лойко, какой у него паспорт. На это Лойко ответил, что является российским гражданином.

Маркелов после этого задал вопрос Лойко, почему тот «поддерживает бандеровцев и нацистов на Украине». В ответ на это, как сообщается, эксперт произнёс «фашистское приветствие», что привело к потасовке.

«Мы попросим прокуратуру России разобраться», — заявили авторы передачи.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.