Москалькова прокомментировала УДО Карауловой

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала условно-досрочное освобождение бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.

«Мне кажется, что это решение сегодня в духе общей концепции гуманизации уголовного процесса и милосердия к тем людям, которые сделали вывод из той ситуации, в которую попали», — приводит РИА Новости слова Москальковой.

Она выразила надежду, «что решение суда устоится и вступит в силу в предусмотренные законом сроки».

16 апреля Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.

В мае 2015 года девушка пыталась попасть на подконтрольную «Исламскому государству»* территорию Сирии, чтобы примкнуть к террористам. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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