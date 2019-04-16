Москалькова прокомментировала УДО Карауловой
«Мне кажется, что это решение сегодня в духе общей концепции гуманизации уголовного процесса и милосердия к тем людям, которые сделали вывод из той ситуации, в которую попали», — приводит РИА Новости слова Москальковой.
Она выразила надежду, «что решение суда устоится и вступит в силу в предусмотренные законом сроки».
16 апреля Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.
В мае 2015 года девушка пыталась попасть на подконтрольную «Исламскому государству»* территорию Сирии, чтобы примкнуть к террористам.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.